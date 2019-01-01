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аренда офисов

Преимущества

Бизнес Парка “Румянцево”

Arenda no act
Arenda act

Аренда недорогих офисов с отделкой, от собственника

Metro no act
Metro act

Станция метро "Румянцево" на территории Бизнес Парка Румянцево

Avto no act
Avto act

АВТОМОЙКА Румянцево, корп. Д

Magasine no act
Magasine act

БОЛЕЕ 800 МАГАЗИНОВ

Kaffe no act
Kaffe act

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

ТЕРЕМОК

KFC sogood

КРОШКА-КАРТОШКА

ШОКОЛАДНИЦА, корп.А

БУРГЕР КИНГ

и др.
 

Parking no act
Parking act

Парковка на 8000 машиномест

Bank no act
Bank act

БАНКИ

СБЕРБАНК

ВТБ24, корп. А

Альфа-Банк, корп. Б

СМП БАНК, корп. Б

Mebel no act
Medel act

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

Фабрика "8 Марта"

AMIKA MODA

Мягкая мебель "New Look"

Салон мебели «ТриЯ»

Мебель из Америки "MANSION"

и др.

Taxi no act
Taxi act

СЛУЖБА ТАКСИ

Momile no act
Momile act

САЛОНЫ СВЯЗИ: Мегафон, МТС, Связной

Kinder no act
Kinder act

ДЕТСКИЙ САД, корп. Е
 

Hairs no act
Hairs act

САЛОНЫ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИЕ

Салон красоты "ANDREAS"

Дом Научной Красоты

и др.
 

Med no act
Med act2

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР Румянцево, корп. В

Fitness no act
Fitness act

Фитнес - клуб "ЗАРЯДКА"

Клуб единоборств "ФАЙТЕР"

Bilder no act
Bilder act

Товары для строительства и ремонта. Отделочные материалы, сантехника, плитка и т.д.

Hotels no act
Hotels act

ОТЕЛЬ "ИНСАЙД", корп. Е

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+7 (495) 926-31-31
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