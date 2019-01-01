аренда офисов

Аренда недорогих офисов с отделкой, от собственника
Станция метро "Румянцево" на территории Бизнес Парка Румянцево
АВТОМОЙКА Румянцево, корп. Д
БОЛЕЕ 800 МАГАЗИНОВ
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ
ТЕРЕМОК
KFC sogood
КРОШКА-КАРТОШКА
ШОКОЛАДНИЦА, корп.А
БУРГЕР КИНГ
и др.
Парковка на 8000 машиномест
БАНКИ
СБЕРБАНК
ВТБ24, корп. А
Альфа-Банк, корп. Б
СМП БАНК, корп. Б
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
Фабрика "8 Марта"
AMIKA MODA
Мягкая мебель "New Look"
Салон мебели «ТриЯ»
Мебель из Америки "MANSION"
и др.
СЛУЖБА ТАКСИ
САЛОНЫ СВЯЗИ: Мегафон, МТС, Связной
ДЕТСКИЙ САД, корп. Е
САЛОНЫ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИЕ
Салон красоты "ANDREAS"
Дом Научной Красоты
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР Румянцево, корп. В
Фитнес - клуб "ЗАРЯДКА"
Клуб единоборств "ФАЙТЕР"
Товары для строительства и ремонта. Отделочные материалы, сантехника, плитка и т.д.
ОТЕЛЬ "ИНСАЙД", корп. Е